Volley, SuperLega: Civitanova espugna Modena e vola in testa alla classifica! Leal e Juantorena sugli scudi

Civitanova ha sconfitto Modena per 3-0 (26-24; 25-22; 25-23) nell’anticipo dell’ottava giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La Lube si è imposta al PalaPanini dopo 86 minuti di gioco, ha infilato l’ottava vittoria consecutiva in stagione ed è balzata al comando della classifica generale con due punti di vantaggio su Perugia (i Block Devils hanno una partita in meno, hanno dovuto rinviare il confronto con Milano a causa di troppe positività al Covid-19).

Gli ultimi Campioni d’Italia hanno trionfato al termine di un match estremamente combattuto e avvincente, risultando più cinici e precisi nei momenti decisivi dei tre set, dove invece i padroni di casa non sono riusciti a controbattere nel migliore modo possibile. Ora i Canarini si trovano al quarto posto, alle spalle anche di Milano, in attese delle altre partite di domani.

Loading...

Loading...

Il regista Luciano De Cecco ha sfruttato al meglio tutti i suoi attaccanti: 14 punti per lo schiacciatore Yoandy Leal (2 aces), 12 sigilli per l’opposto Kamil Rychlicki, 10 marcature per il martello Osmany Juantorena. Da segnalare anche gli 11 punti del centrale Robertlandy Simon, affiancato da Simone Anzani (7, 3 muri). Dall’altra parte della rete, invece, si sono fatti apprezzare lo schiacciatore Nemanja Petric (17 punti, 2 muri) e l’opposto Luca Vettori (14, 2 aces), doppia cifra anche per l’altro bomber Moritz Karlitzek (12).

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM-LPS/Roberto Bartomeoli