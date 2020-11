Volley, SuperLega: Modena batte Padova 3-0 nell’anticipo, Luca Vettori in grande spolvero

Modena ha sconfitto Padova per 3-0 (25-23; 25-17; 30-28) in un incontro valido per la 18ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La partita era in programma per gennaio, ma è stata anticipata a oggi perché le due squadre non potevano scendere in campo per gli incontri della 10ma giornata rispettivamente contro Verona e Ravenna (gli scaligeri e i romagnoli hanno troppi casi di positività al Covid-19 all’interno dei propri gruppi squadra).

I Canarini si sono così imposti al PalaPanini e sono tornati al successo dopo lo stop di due settimane fa contro Civitanova, incamerando il quinto sigillo stagionale e confermandosi al quarto posto in classifica con 15 punti all’attivo (a una lunghezza da Milano e con due punti di vantaggio su Vibo Valentia, a parità di incontri disputati, ovvero otto).

La formazione di coach Andrea Giani è stata più incisiva nei momenti caldi dell’incontro, ovvero i finali tiratissimi del primo e del terzo set, entrambi conclusi col minimo scarto. A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Luca Vettori (16 punti) e lo schiacciatore Moritz Karlitzek (14 punti, 4 aces), 9 sigilli a testa per il regista Micah Christenson (3 muri) e per il martello Nemanja Petric. Ai veneti, penultimi in classifica con appena cinque punti raccolti, non è bastata la buona prova del bomber Toncek Stern (13).

Foto LM/LPS/Daniele Ricci