Volley, SuperLega: Civitanova batte Verona e torna in testa, in attesa di Perugia. Show di Leal e Simon

Civitanova ha sconfitto Verona per 3-1 (25-17; 25-12; 19-25; 25-13) nel match valido per la 12ma giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La Lube si è imposta tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum, giganteggiando nei primi due set e poi imponendosi nettamente nella quarta frazione, dopo essere incappata in un passaggio a vuoto nel terzo parziale.

Gli ultimi Campioni d’Italia e d’Europa sono così tornati al successo dopo il ko subito un paio di settimane fa contro Vibo Valentia e tornano momentaneamente in testa alla classifica generale. I cucinieri ora sono a quota 26 punti raccolti in 10 partite e hanno due lunghezze di vantaggio su Perugia, la quale potrà replicare domani pomeriggio in casa di Vibo Valentia. Gli scaligeri, invece, sono incappati nella seconda sconfitta di fila e restano in nona posizione, al momento fuori dalla zona playoff.

A trascinare i padroni di casa sono stati il superlativo schiacciatore Yoandy Leal (20 punti, 3 aces, 2 muri) e il centrale Simon Robertlandy (17 punti, 7 aces). Il regista Luciano De Cecco ha mandato in doppia cifra anche tutti gli altri compagni, ovvero il martello Osmany Juantorena (13), il centrale Simone Anzani (12, 3 muri) e l’opposto Jan Hadrava (13). A Verona, invece, non sono bastati Matey Kaziyski (14) e Mads Jensen (10).

Foto LM-LPS/Roberto Bartomeoli