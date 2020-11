Volley: Simone Giannelli positivo al Covid-19, l’annuncio di Trentino

Il Covid-19 non lascia respiro agli sportivi italiani. Arriva un’altra positività importante per il Bel Paese: a contrarre il virus è stato il palleggiatore del Trentino Volley e della Nazionale italiana di pallavolo Simone Giannelli.

Questo il comunicato della squadra: “Trentino Volley comunica che Simone Giannelli è risultato positivo al Coronavirus col tampone rapido svolto nella mattinata odierna, dopo che lo stesso giocatore aveva accusato sintomi nella serata di martedì.

Secondo quanto disposto dalle autorità sanitarie, il Capitano osserverà ora un periodo di isolamento, mentre tutti gli altri componenti della squadra sosterranno un nuovo tampone già nel pomeriggio di oggi”.

Foto: Valerio Origo