Volley, rivisti i format di CEV e Challenge Cup: si usano le Pool. Milano e Monza in casa, ottavi e quarti in gara secca

A causa dell’emergenza sanitaria, sono stati modificati i format di svolgimento della CEV Cup e della Challenge Cup 2020-2021 di volley maschile e femminile. Ottavi e quarti di finale si disputeranno in incontro unico (abolito il meccanismo andata-ritorno), in un unico palazzetto nell’arco di due-tre giorni. In questo modo si limiteranno al massimo i trasferimenti in giro per l’Europa e in maniera rapida si arriverà alla definizione delle semifinali di quelle che sono la seconda e la terza competizione a livello europeo.

Milano, iscritta alla Challenge Cup maschile, sarà impegnata in casa tra 8 e 9 dicembre: ottavo di finale contro gli sloveni del Calcit Kamnik, poi eventuale quarto di finale contro la vincente del confronto tra i rumeni della Dinamo Bucarest e i bulgari del Marek Dupnitsa. Monza, invece, partecipa alla CEV Cup femminile e ospiterà il proprio “gruppo” tra martedì 8 e giovedì 10 dicembre: semifinale contro le ungheresi del Bekescsaba, eventuale quarto di finale contro la vincente del confronto tra le serbe dello Zck Ub e le ceche del VK Brno.

Loading...

Loading...

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Vero Volley Monza