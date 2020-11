Volley oggi in tv e streaming, orari e calendario Superlega: non si gioca! 5 partite rinviate per Covid-19

Oggi domenica 8 novembre erano in programma cinque partite valide per la nona giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Tutti gli incontri sono però stati rinviati a data da destinarsi a causa di troppe positività al Covid-19 all’interno di alcuni gruppi squadra. Oggi, dunque, non si scenderà in campo e la pallavolo maschile di massimo livello non sarà protagonista. Civitanova-Cisterna, Perugia-Modena, Trento-Vibo Valentia, Verona-Piacenza, Monza-Ravenna si giocheranno in un’altra data, il Coronavirus sta ormai minando il regolare svolgimento del torneo. Si dovrebbe tornare in campo il prossimo fine settimana, ma ormai non ci sono più certezze e si naviga a vista.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM-LPS/Loris Cerquiglini