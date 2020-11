Volley, fermi tutti i campionati dalla Serie B in giù! Rinviati a gennaio 2021. Vanno avanti solo i massimi livelli

Non si riprenderà a giocare nel 2020. Ora è davvero ufficiale. Tutti i Campionati Italiani di volley, dalle Serie B compresa in giù, sono stati rimandati a gennaio 2021. Non si scenderà più in campo in questi due mesi che concludono un’annata terribile, caratterizzata dall’emergenza sanitaria. Tutti i tornei nazionali, regionali, provinciali si erano fermati a fine febbraio in occasione del primo lockdown, si era sperato in un avvio regolare della nuova annata durante l’autunno ma il DPCM che entrerà in vigore a partire da domani ha convinto la Federazione Italiana a “sospendere l’attività di interesse nazionale di ogni ordine e grado – ad eccezione dei campionati nazionali di Serie A la cui organizzazione rimane di competenza delle Leghe – rinviandola al prossimo mese di gennaio”. Si precisa che le attività di allenamento restano possibili nei limiti delle norme governative, regionali e locali, e nel rispetto dei protocolli federali. Stesso provvedimento viene adottato per le discipline del beach volley e del sitting volley.

Si legge ancora nel comunicato: “La FIPAV, stante la situazione attuale e i provvedimenti già assunti da alcuni comitati periferici, non può ignorare l’incidenza del Covid-19 sulle società e, facendo proprie le oggettive difficoltà che le stesse stanno riscontrando sia nell’organizzazione sia nella programmazione dell’attività, si è vista costretta a prendere questa sofferta decisione. L’ultimo DPCM, infatti, anche alla luce della divisione del territorio nazionale in fasce differenti, non consente il regolare svolgimento dell’attività ed un’ottimale programmazione della stessa da parte delle società. Tale sospensione, che si aggiunge a quella precedentemente decretata relativa all’attività di interesse regionale e promozionale, avrà validità, come detto, fino al mese di gennaio, entro il quale verrà rimodulata necessariamente l’attività“.

Foto: Roberto Muliere