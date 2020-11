Volley femminile, serie A1 recuperi 8. giornata: Busto soffre ma riparte da Perugia: 3-2. Cuneo ok al tie break con Brescia

Doppio tie break nei recuperi della ottava giornata di campionato in programma nella serata di sabato 28 novembre. La Unet E-Work Busto Arsizio vince 3-2, pur soffrendo, sul campo della Bartoccini Fortinfissi Perugia ed esce dalla zona retrocessione, mentre la Bosca San Bernardo Cuneo deve sudare le proverbiali sette camicie per superare 3-2 la Banca Valsabbina Millenium Brescia.

E’ scontro salvezza a tutti gli effetti a Perugia e si vede dalla tensione che serpeggia in campo. Busta Arsizio, che mai avrebbe pensato di trovarsi in questa zona di classifica a questo punto del campionato, vince la tensione inizialmente con il duo italiano Mingardi e Gennari e si aggiudica un tiratissimo primo set con il punteggio di 25-23. Equilibrio anche nel secondo parziale con le lombarde che operano il break decisivo nella parte finale volando sul 24-19, poi si fanno riavvicinare ma riescono a chiudere ancora 25-23.

Loading...

Loading...

La Bartoccini Fortinfissi ha il merito di non mollare e di continuare a macinare gioco, sfruttando anche il calo vistoso della Unet E-Work nel terzo set, La squadra di Mazzanti prende il largo nella parte centrale del set e accorcia le distanze (25-17). Le umbre,. sulle ali dell’entusiasmo, volano anche nel quarto parziale e riescono a conquistare un vantaggio considerevole sul 17-12 prima di frenare bruscamente e farsi riavvicinare da un Busto Arsizio a corrente alternata (18-17). Basta un minuto alla coppia Havelkova-Ortolani per rimettere a posto le cose: 21-17. Busto non molla ma le padrone di casa vincono 25-23.

Si gioca punto a punto nel tie break, con l’allungo decisivo nel finale per la Unet E-Work che vola sul 13-11 e poi riesce ad imporsi con il punteggio di 15-12, portando a casa due punti preziosi per la classifica ed il morale. Mingardi decisiva con 26 punti nelle file di Busto Arsizio che registra anche i 18 punti di Gray. Per Perugia 24 punti di Havelkova e 20 di Ortolani.

A Cuneo partita in altalena fra una Bosca San Bernardo ancora non al meglio e una Banca Valsabbina Millenium Brescia che ha il giusto atteggiamento per cercare una difficile salvezza. Il primo set si gioca sul filo dell’equilibrio fino al 20-20, poi lo scatto delle padrone di casa piemontesi per il 25-20 firmato Zakchaiou. L’equilibrio prosegue nel secondo parziale e stavolta è Brescia a presentarsi avanti alla volata finale e a vincere 26-24 con l’ace decisivo di Berti.

Nel terzo set, sulle ali dell’entusiasmo, guidate da Jasper in grande serata e da Nicoletti, le bresciane si impongono piuttosto agevolmente 25-20 ma nel quarto parziale si risveglia Cuneo in tempo per trascinare le rivali al tie break: 25-18. Quinto set vietato ai deboli di cuore con le due squadre mai più lontane di 2 punti una dall’altra. Nel finale Berti annulla il primo match ball alle piemontesi che si aggrappano alla battuta di Candi per chiudere il match 16-14. Per Cuneo 19 punti di Zakchaiou e 15 di Bici, mentre le bresciane hanno registrato i 22 punti della top scorer Jasper e i 18 di Berti.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM-LPS/Danilo Vigo