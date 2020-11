Volley femminile, Serie A1 2020-2021: Monza batte Perugia ed è terza! Scandicci torna al successo, Cuneo batte Busto

Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 12ma giornata della Serie A1 2020-2021 di volley femminile, dopo che ieri Conegliano aveva surclassato Novara per 3-0 e Firenze si era imposta su Casalmaggiore per 3-0. Monza non si ferma più, regola il fanalino di coda Perugia per 3-1, infila la quarta vittoria consecutiva e si issa al terzo posto con 19 punti, gli stessi di Novara (seconda, ha giocata un incontro in meno). Le brianzole hanno perso il primo set ai vantaggi contro le umbre di Davide Mazzanti, CT della Nazionale italiana, ma poi hanno alzato il livello di gioco e hanno trionfato grazie alle prove di lusso dell’opposto Lise Van Hecke (21 punti, 4 muri) e della schiacciatrice Flo Meijners (16, 3 muri), da segnalare anche le sei stampatone della centrale Anna Danesi (12 punti complessivi), mentre alle umbre non sono bastate Serena Ortolani (18) e Kenia Carcaces (11).

Scandicci ha regolato Brescia al tie-break, dopo essere stata avanti 1-0 e 2-1, e torna così al successo dopo due ko consecutivi. Le toscane sono quarte ad un punto di distacco da Novara e Monza, mentre le lombarde sono sempre penultime. Una scatenata Magdalena Stysiak da 27 punti ha trascinato le padrone di casa (bene anche Elena Pietrini con 14 marcature), annichilendo Jasper Marrit (20) ed Anna Nicoletti (19). Successo anche per Cuneo al tie-break contro Busto Arsizio, utile per agguantare Firenze al settimo posto e lasciare le Farfalle nelle retrovie (entrambe le squadre devono recuperare molteplici incontri). Alice Degradi (20 punti) e Sonia Candi (18, 3 muri) hanno vinto la sfida con Alexa Gray (25) e Camilla Mingardi (22).

Loading...

Loading...

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE:

Saugella Monza vs Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (26-28; 25-20; 25-23; 25-21)

Savino Del Bene Scandicci vs Millenium Brescia 3-2 (25-13; 22-25; 25-18; 14-25; 15-13)

Bosca San Bernardo Cuneo, vs Unet E-Work Busto Arsizio 3-2 (25-23; 18-25; 26-24; 25-27; 15-10)

Il Bisonte Firenze vs Vbc E’Più Casalmaggiore 3-0 (25-12; 32-30; 25-21), giocata ieri

Igor Gorgonzola Novara vs Imoco Volley Conegliano 0-3 (18-25; 14-25; 16-25), giocata ieri

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE:

Conegliano 33 punti (11 partite giocate), Novara 19 (9), Monza 19 (10), Scandicci 18 (9), Chieri 15 (7), Trento 13 (7), Firenze 11 (10), Cuneo 10 (7), Casalmaggiore 9 (10), Busto Arsizio 8 (7), Bergamo 7 (10), Brescia 7 (10), Perugia 5 (9).

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM-LPS/Danilo Vigo