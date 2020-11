Volley femminile, Serie A1 2020-2021: successi per Conegliano e Casalmaggiore

Si sono disputate soltanto due delle sei partite previste per la decima giornata della Serie A1 di volley femminile: Casalmaggiore rimonta da 1-2 e batte al tie break Brescia, che comunque strappa un punto in trasferta, mentre Conegliano passa in scioltezza a Bergamo per 0-3 e si conferma in vetta alla classifica a punteggio pieno. Domani alle ore 18.30 Scandicci-Cuneo, da fissare gli altri tre recuperi, ovvero Busto Arsizio-Chieri, Perugia-Novara e Trentino-Monza. Riposa Firenze.

TABELLINI

VBC E’PIU’ CASALMAGGIORE – BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-2 (25-21 22-25 20-25 25-15 15-9) – VBC E’PIU’ CASALMAGGIORE: Bajema 21, Melandri 12, Montibeller 12, Vasileva 15, Stufi 9, Marinho 1, Sirressi (L), Partenio 4, Ciarrocchi, Maggipinto, Bonciani, Vanzurova. Non entrate: Kosareva. All. Parisi. BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Veglia 9, Nicoletti 12, Jasper 19, Berti 14, Bechis 1, Cvetnic 14, Parlangeli (L), Biganzoli 3, Bridi, Decortes, Botezat. Non entrate: Pericati, Angelina, Sala. All. Mazzola. ARBITRI: Zanussi, Serafin. NOTE – Durata set: 26′, 28′, 28′, 22′, 14′; Tot: 118′.

ZANETTI BERGAMO – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (14-25 19-25 17-25) – ZANETTI BERGAMO: Prandi 1, Loda 3, Moretto 3, Faucette Johnson 6, Enright 5, Mio Bertolo 1, Fersino (L), Lanier 7, Dumancic, Marcon. Non entrate: Faraone, Valentin. All. Turino. IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Sylla 10, Butigan 10, Egonu 19, Adams 12, De Kruijf 8, Wolosz 4, De Gennaro (L), Caravello (L), Hill, Omoruyi, Gennari. Non entrate: Fahr, Gicquel. All. Santarelli. ARBITRI: Prati, Bassan. NOTE – Durata set: 23′, 28′, 28′; Tot: 79′.

RISULTATI

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO – REALE MUTUA FENERA CHIERI rinviata a data da destinarsi

VBC E’PIU’ CASALMAGGIORE – BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-2 (25-21, 22-25, 20-25, 25-15, 15-9)

ZANETTI BERGAMO – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0-3 (14-25, 19-25, 17-25)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – BOSCA S.BERNARDO CUNEO rinviata al 05-11-2020 ore 18:30

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA – IGOR GORGONZOLA NOVARA rinviata a data da destinarsi

DELTA DESPAR TRENTINO – SAUGELLA MONZA rinviata a data da destinarsi

Riposa: IL BISONTE FIRENZE

CLASSIFICA

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 27 punti (9 gare)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI 16 (8)

REALE MUTUA FENERA CHIERI 15 (7)

IGOR GORGONZOLA NOVARA 14 (6)

SAUGELLA MONZA 14 (8)

DELTA DESPAR TRENTINO 13 (6)

BOSCA S.BERNARDO CUNEO 8 (5)

VBC E’PIU’ CASALMAGGIORE 8 (8)

IL BISONTE FIRENZE 7 (8)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 6 (5)

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 5 (8)

ZANETTI BERGAMO 5 (9)

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 3 (7)

