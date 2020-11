Volley femminile, Serie A1 2020-2021: 13ma giornata, torna il programma completo. Conegliano cerca l’en plein di vittorie nel girone d’andata

Si gioca ovunque e questa è già una grande notizia. Domani, sabato 21 novembre, il campionato di Serie A1 di volley femminile torna a pieno regime dopo giornate in cui si andava dai due ai cinque rinvii. Una giornata, la 13ma, ancora all’insegna dell’Imoco Conegliano, che potrebbe chiudere il cerchio di tredici successi di fila ospitando una delle squadre che meglio si è comportata in questo scorcio di stagione, la Reale Mutua Fenera Chieri, che ha totalizzato 15 punti nelle sette partite giocate e che vuole dimostrare quanto vale anche in quella che tutti considerano una missione impossibile.

E’ big match solo sulla carta la sfida tra Unet E-Work Busto Arsizio e Igor Gorgonzola Novara: le lombarde sono terzultime in classifica con otto partite disputate ed hanno assoluto bisogno di risollevare la testa per togliersi dalle sabbie mobili e provare ad inseguire quantomeno il traguardo minimo che sarebbe l’ingresso ai play-off: obiettivo plausibile quando le bustocche avranno ritrovato la giusta condizione atletica e rimetteranno in campo tutta la squadra titolare. Dall’altra parte c’è la seconda forza del campionato, reduce dalla batosta contro Conegliano e dal successo rigenerante sul campo di Trento: altro banco di prova per le piemontesi, che hanno dimostrato mercoledì di valere la posizione di classifica che occupano.

Gli esami non finiscono mai anche per la Saugella Monza che, pur senza incantare, pur senza avere una continuità di rendimento impressionante, continua a stazionare nelle posizioni di vertice della classifica e domani alle ore 18.00 sarà di scena sul terreno di una delle squadre del momento, quella Banca Valsabbina Millenium Brescia capace di conquistare sei punti nelle ultime quattro partite e di trascinare al tie break Scandicci domenica scorsa.

Proprio la Savino del Bene Scandicci affronta la difficile trasferta in casa della Delta Despar Trentino: in campo ci saranno due squadre arrabbiate per l’andamento dell’ultima sfida disputata e desiderose di riscatto. Si preannuncia anche qui una sfida spettacolare e che dirà qualcosa in più sulle reali ambizioni delle due formazioni. L’altra formazione toscana, Il Bisonte Firenze, reduce dalla bella impresa di Busto Arsizio, va a caccia di punti preziosi anche sul campo della Bartoccini Fortinfissi Perugia che, invece, cerca una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Ci sono punti importanti in chiave play-off in palio a Casalmaggiore tra la VBC E’Più e la Bosca San Bernardo Cuneo: due squadre destinate a giocarsi fino alla fine le chance di andare a giocare gli spareggi scudetto a fine regular season.

