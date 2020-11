Volley femminile, Serie A1: 11ma giornata. Conegliano-Trento, derby del triveneto ad alta quota, covid permettendo. Debutta Mazzanti

Ormai è una corsa ad ostacoli e quello che c’è oggi, si è visto anche nell’ultimo turno, potrebbe non giocarsi domani in serie A1 femminile dove, in vista dell’undicesima giornata, al momento una sola partita è stata rinviata, quella tra Scandicci e Chieri (gara molto interessante) per il piccolo focolaio che si è sviluppato nel club piemontese, che al momento è in isolamento.

I fari sono tutti puntati su Conegliano dove lunedì sera (si dovrebbe usare il condizionale ma vogliamo essere ottimisti) si giocherà il big match di giornata fra la capolista Imoco, imbattuta fino a questo momento, e il Delta Despar Trentino, che, prima di subire stop a ripetizione per via del Covid, ha fatto in tempo a guadagnarsi sul campo l’appellativo di matricola terribile e punta a proseguire la marcia iniziata a settembre. Difficile farlo oggi sul campo della super capolista che finora ha lasciato per strada due soli set. La partita si giocherà lunedì alle 18.30.

Ci sono punti salvezza importantissimi in palio a Brescia dove saranno di fronte la Banca Valsabbina Millenium che ha appena lasciato l’ultima posizione e la Bartoccini Fortinfissi Perugia che invece la occupa l’ultima posizione e che saluta il debutto sulla panchina del tecnico della Nazionale azzurra Davide Mazzanti. Tornando nelle zone alte della classifica bella sfida a Novara dove l’Igor Gorgonzola, attualmente quarta, ospita Il Bisonte Firenze che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

A completare il quadro della undicesima giornata un doppio interessante derby lombardo. A Casalmaggiore, nell’anticipo di sabato sera, la VBC ÈPIÙ ospita la Saugella Monza che occupa il quarto posto e ha una bella occasione per proseguire la sua marcia nelle zone alte della graduatoria. Ha bisogno assoluto di punti, invece, la Unet E-Work Busto Arsizio che si trova in quart’ultima posizione di una classifica ancora tutta da completare, con una sola lunghezza in più rispetto alla Zanetti Bergamo che affronterà in trasferta con l’imperativo categorico di portare a casa la vittoria.

Foto LPS/Flavio Pavanello