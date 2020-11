Volley femminile, le migliori italiane della 9. giornata di A1. Danesi e Fahr: convincente il muro azzurro

SARAH FAHR: Nel Conegliano 2 che scende in campo e stavolta vince senza alcun problema contro i resti di Cuneo la centrale azzurra mette a segno 13 punti, chiudendo con il 77% in attacco. Un muro e due ace per lei.

ANNA DANESI: Bella prova della centrale di Monza che chiude la super sfida con Scandicci con 12 punti all’attivo: 62% in attacco e 4 muri. Decisiva.

FRANCESCA VILLANI: Altra prova di sostanza della schiacciatrice di Chieri che trascina le sue ad un’altra vittoria di prestigio: 16 punti per lei, il 54% in ricezione, il 43% in attacco e un punto a muro.

TERRY ENWEONWU: Entra in corsa e piazza un terzo set da incorniciare anche se non basta per spingere in alto Firenze. Mette a segno 8 punti con il 57% in attacco e fa un passo avanti per prendersi il posto da titolare.

MAILA VENTURI: Una sicurezza in ricezione. Le battitrici di Chieri la pizzicano spesso e lei risponde con una percentuale di positività dell’84%. Bene anche in difesa.

MARTA BECHIS: Prestazione maiuscola dell’alzatrice di Brescia che rialza la testa nel derby con Bergamo e si rimette in carreggiata nella corsa alla salvezza. Arrivano anche 6 punti frutto di un muro e ben cinque attacchi vincenti.

ANNA NICOLETTI: Implacabile l’opposta di Brescia che affonda Bergamo con un totale di 23 punti, due ace, altrettanti muri e una positività in attacco del 45%.

Foto LM-LPS/Lisa Guglielmi