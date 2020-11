Volley, come sta giocando Ivan Zaytsev in Russia? Lo Zar martella punti con alte percentuali, ma il Kuzbass Kemerovo…

Una vittoria e due sconfitte per Ivan Zaytsev nelle ultime tre partite giocate nella Superlega russa di volley. Lo Zar, trasferitosi al Kuzbass Kemerovo dopo aver lasciato Modena quest’estate, sta ben giocando in questa stagione che dovrebbe condurre alle Olimpiadi di Tokyo (il condizionale è purtroppo d’obbligo vista l’emergenza sanitaria che affligge il mondo), ma gli Orsi sono incappati in un paio di passi falsi nelle ultime settimane e ora sono terzi in classifica generale con 14 punti all’attivo (cinque successi e due sconfitte), a cinque lunghezze di distacco dalla capolista Zenit Kazan e a un punto dalla Dinamo Mosca (il club capitolino ha però disputato due incontri in meno). Si tratta di una graduatoria infarcita di asterischi a causa dei tantissimi match rinviati per troppe positività al Covid-19.

L’opposto della nostra Nazionale si è distinto nell’ultima partita, vinta in rimonta al tie-break contro il Fakel Novy Urengoy guidato da Camillo Placì. Il Kuzbass Kemerovo si è imposto per 3-2 (23-25; 22-25; 25-20; 25-15; 15-13) grazie anche ai 27 punti (53% in attacco) di Ivan Zaytsev. L’azzurro aveva messo a segno 20 punti col 40% di vincenti nella sfida persa per 3-1 (24-26; 25-22; 25-20; 28-26) contro la Dinamo Mosca di Sam Deroo e Tsvetan Sokolov (poi travolta da Trento nei preliminari di Champions League). Il 32enne si era messo in evidenza anche nel big-match con lo Zenit Kazan: 16 punti col 62% in attacco, ma la formazione di Ngapeth e Mikhaylov si era imposta con un secco 3-0 (25-19; 25-21; 28-26).

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse