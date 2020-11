VIDEO Napoli-Milan 1-3, Highlights, gol e sintesi: doppietta di Ibrahimovic, rossoneri in testa alla Serie A

Il Milan ha sconfitto il Napoli per 3-1 nel match valido per l’ottava giornata della Serie A 2020 di calcio. I rossoneri si sono imposti al San Paolo e si sono confermati in testa alla classifica generale con due punti di vantaggio sul Sassuolo e tre lunghezze di margine nei confronti della Roma. A decidere la contesa è stata una doppietta del solito Zlatan Ibrahimovic: al 20′ ha insaccato di testa su assist di Theo Hernandez, al 55′ ha raddoppiato con un tocco sottoporta su invito di Rebic. Al 63′ Dries Mertens è riuscito ad accorciare le distanze, ma gli ospiti hanno controllato e hanno portato a casa una vittoria importante. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Napoli-Milan 1-3, partita dell’ottavo turno di Serie A.

VIDEO HIGHLIGHTS NAPOLI-MILAN 1-3:

PRIMO GOL ZLATAN IBRAHIMOVIC (0-1):

SECONDO GOL ZLATAN IBRAHIMOVIC (0-2):

GOL DRIES MERTENS (1-2):

GOL HAUGE (1-3):

SIGNORI E SIGNORE, ECCO A VOI IL PROTAGONISTA DEL MIO CARRO. JENS PETTER HAUGE E CI ABBRACCIAMOOOO🔥🔥🔥 pic.twitter.com/OmgIiiJzpW — A rubare il rame con AnteRebić💥 (@lellacmilan) November 22, 2020

Foto: Lapresse