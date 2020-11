VIDEO MotoGP, Valentino Rossi: “Non si è rotto il motore, forse è stato un problema elettrico”

Si è conclusa dopo soli quattro giri la gara di Valentino Rossi, costretto al ritiro quest’oggi nel Gran Premio d’Europa 2020 a causa di un problema tecnico sulla sua Yamaha M1. Il Dottore, al rientro dopo aver saltato le ultime due tappe di Aragon per il Covid-19, si è dovuto fermare mentre stava provando a risalire il gruppo per un presunto problema elettrico ancora tutto da chiarire. Si tratta del sesto zero consecutivo a referto in classifica per il nove volte campione del mondo, protagonista di un 2020 davvero da dimenticare. Di seguito il VIDEO con l’intervista rilasciata da Valentino Rossi a Sky Sport dopo il ritiro per problemi tecnici nel Gran Premio d’Europa 2020.

Foto: Lapresse