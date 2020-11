VIDEO MotoGP, i messaggi per Valentino Rossi dalla Yamaha ufficiale

Per Valentino Rossi quella di Portimao sarà l’ultima gara con la Yamaha ufficiale. Un’avventura che li ha visti uniti nelle ultime otto stagioni in MotoGP e per ben sedici in totale. Il rapporto tra il Dottore e la casa nipponica si è un po’ complicato nell’ultimo periodo anche a causa degli scarsi risultati che la Yamaha ufficiale è riuscita ad ottenere, e per il campione di Tavullia dal prossimo anno si apre un’altra avventura alla guida della Yamaha Petronas.

Il legame tra il nove volte campione del mondo e il team ufficiale della casa di Iwata è strettissimo, tanto che i meccanici e collaboratori hanno pensato di raccogliere tutti i pensieri e i messaggi proprio in suo onore e di donarglieli.

Foto: Lapresse