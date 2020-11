VIDEO MotoGP, GP Portogallo 2020: le parole dei piloti in prima fila

Si chiudono a Portimao le qualifiche del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto della MotoGP 2020. I centauri hanno regalato spettacolo tra i sali e scendi del meraviglioso impianto che sorge nella regione dell’Algarve.

La pista, per la prima volta inserita nel calendario del Motomondiale, ha regalato a Miguel Oliveira la pole-position. Il padrone di casa, in scena con una KTM, ha fermato il cronometro in 1.38.892, prestazione che gli permette per la prima volta in carriera di entrare nella Top3 al termine della Q2. Secondo posto per il nostro Franco Morbidelli (Yamaha) davanti all’australiano Jack Miller (Ducati).

VIDEO: LE PAROLE DEI PRIMI TRE IN CLASSIFICA





Foto:LaPresse