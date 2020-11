VIDEO Mishina-Galliamov vincono la quarta tappa della Coppa Di Russia: riviviamo il programma libero

Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov hanno meritatamente vinto la gara delle coppie d’artistico alla quarta di tappa della Coppa di Russia di pattinaggio in scena questa settimana a Kazan. I pattinatori di San Pietroburgo, passati quest’anno sotto la guida del guru delle coppie Tamara Moskvina, hanno sfoggiato una qualità impressionante sia negli elementi in parallelo (la combinazione triplo salchow/euler/triplo salchow e il triplo toeloop) che in quelli di coppia: ottimi i due lanciati, lutz e rittberger, così come i tre sollevamenti reverse lasso, backward lasso e del gruppo tre (quest’ultimo impreziosito da un’uscita del cavaliere in posizione di luna), tutti valutati del gruppo quattro, come la sequenza di passi e la trottola d’insieme. Sfiorando di pochi centesimi anche il miglior risultato sulle componenti del programma i russi hanno guadagnato nel segmento 153.43 (78.31, 75.12) raggiungendo il totale di 233.09.

Riviviamo il programma libero di Mishina-Galliamov, pattinato sulle note de “Bohemian Rhapsody” dei Queen.

Loading...

Loading...

IL VIDEO DEL PROGRAMMA LIBERO DI MISHINA-GALLIAMOV ALLA QUARTA TAPPA DELLA COPPA DI RUSSIA 2020

Foto: International Skating Union (Figure Skating, Free Editorial Use)