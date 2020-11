VIDEO Mishina-Galliamov primi dopo lo short alla quarta tappa della Coppa Di Russia 2020. Riviviamo il programma

In una gara dal livello semplicemente eccezionale Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov si sono imposti di misura dopo lo short program delle coppie; i pattinatori di San Pietroburgo hanno infuocato il ghiaccio di Kazan, teatro della quarta tappa della Coppa Di Russia di pattinaggio artistico, proponendo un programma dal contenuto tecnico eccezionale, sfoderando una crescita evidente rispetto alla stagione scorsa in parte già espressa in occasione dei Test di settembre.

Gli atleti, da quest’anno passati alla corte di Tamara Moskvina, hanno impressionato pubblico e giuria grazie all’esecuzione di elementi di grande qualità come il triplo twist (livello 4), il triplo flip lanciato, il triplo salchow in parallelo e il sollevamento del gruppo tre, anticipato da una pregevole entrata e chiamato di livello quattro come la serie di passi, la spirale e la trottola side by side, fattori che hanno contribuito ai russi di raggiungere l’alto punteggio di 79.66.

Riviviamo la performance della coppia, interpretata sulle musiche de “Variations on the ballet Esmeralda” di Cesare Pugni.

IL VIDEO DELLO SHORT DI MISHINA-GALLIAMOV ALLA QUARTA TAPPA DELLA COPPA DI RUSSIA

Foto: International Skating Union (figure skating, free editorial use)