Pattinaggio artistico, Mishina-Galliamov al comando dopo lo short delle coppie alla quarta tappa della Coppa Di Russia. Ma la sfida è apertissima

Fuochi d’artificio al Palazzo del Ghiaccio di Kazan, impianto sportivo che sta ospitando la quarta tappa della Coppa Di Russia 2020, celebre rassegna interna di pattinaggio artistico valida come evento di qualificazione per i Campionati Nazionali seguitissima in tutto il mondo considerato lo spaventoso livello dei partecipanti. A questo proposito non ha deluso le aspettative lo straordinario short program delle coppie, gara che ha chiuso la terza giornata di competizioni.

A fare la voce grossa nel segmento più corto sono stati i pattinatori della scuola di San Pietroburgo guidata dalla mitica Tamara Moskvina, anche se non sono mancate le sorprese: sfoggiando una crescita impressionante, già evidenziata in occasione dei test di settembre, a posizionarsi provvisoriamente in testa a una classifica comunque cortissima sono stati Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov; gli atleti medaglia d’oro ai Mondiali Junior 2019 sono stati autori di una prestazione pressoché perfetta, arricchita da elementi di qualità come l’inaugurale triplo twist (livello 4), il triplo flip lanciato, il triplo salchow in parallelo e il sollevamento del gruppo tre, anticipato da una pregevole entrata e chiamato di livello quattro come la serie di passi, la spirale e la trottola side by side: grazie alla prestazione più che positiva i russi hanno guadagnato l’alto punteggio di 79.66 (42.50, 37.10), precedendo di appena cinque centesimi di punto Alexandra Boikova-Dmitri Kozlovskii, al secondo posto con 79.61 (42.29, 37.32) ricevendo una valutazione di poco inferiore in termini GOE nel twist, nel lanciato e nella sequenza di passi.

Vicinissimi anche i veterani Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, al momento terzi con 78.72 (41.12, 37.60) a causa di una piccola sbavatura nel triplo toeloop in parallelo, atterrato con step out dal cavaliere; i pattinatori stanziati negli Stati Uniti sono comunque riusciti a rimanere in scia degli avversari grazie al miglior riscontro sulle componenti del programma e a elementi di qualità come il piatto forte della casa, il triplo twist, la spirale e il sollevamento del gruppo 3.

Nella danza infine facile trionfo per Anastasia Skoptsova-Kirill Alyshin, i quali hanno totalizzato 199.71 superando agilmente Svetlana Lizunova-Alexander Vakhnov, secondi con 165.71, e Julia Tultseva-Anatoly Belovodchenko, terzi con 146.42.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

