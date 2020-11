VIDEO L’inforcata di Marta Bassino nella seconda manche dello slalom di Levi

Si è conclusa dopo pochi secondi di gara l’avventura di Marta Bassino nella seconda manche dello slalom di Levi. La piemontese era partita forte con l’obiettivo di migliorare la 19ma piazza della prima manche ma proprio nella porta di immissione al muro della “Levi Black” ha inforcato. Una disdetta per l’azzurra che in questi due giorni ha palesato importantissimi miglioramenti nello slalom anche se ha portato a casa un 18° posto e un ritiro.

VIDEO INFORCATA MARTA BASSINO SECONDA MANCHE SLALOM LEVI

Loading...

Loading...

salvatore.serio@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse