VIDEO Jannik Sinner trionfa a Sofia: la premiazione. Primo trionfo per l’azzurro

A Sofia, in Bulgaria, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di tennis 2020, oggi, domenica 15 novembre, si è disputata la finalissima del tabellone di singolare maschile, vinta dall’azzurro Jannik Sinner sul canadese Vasek Pospisil, battuto per 6-4, 3-6, 7-6. Di seguito le immagini delle premiazioni dell’italiano e del nordamericano a fine match.

LE IMMAGINI DELLA PREMIAZIONE DI SINNER E POSPISIL

November 2019: Sinner wins #NextGenATP Finals title November 2020: Sinner wins first ATP title at #SofiaOpen November 2021: ___________________ pic.twitter.com/pKNvqBCOOG — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2020

