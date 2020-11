VIDEO Italia-Estonia 4-0, highlights, gol e sintesi: la doppietta di Grifo e il sigillo di Bernardeschi valgono la vittoria

L’Italia ha sconfitto l’Estonia per 4-0 in un’amichevole internazionale di calcio. La nostra Nazionale si è imposta allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, confermando il pronostico della vigilia e conquistando un successo importante per il ranking. Gli azzurri erano decimati dal Covid-19 e dagli isolamenti fiduciari, ma sono riusciti ad avere la meglio contro un avversario tecnicamente inferiore e hanno così prolungato la striscia di risultati utili consecutivi: 15 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 20 partite disputate.

A risolvere la contesa sono stati due sigilli nel primo tempo: al 14′ Vincenzo Grifo si è inventato un bel destro a giro dal limite dell’area e ha trovato il suo primo gol in azzurro, al 27′ Federico Bernardeschi si accentra dalla destra e lascia un sinistro perentorio dal limita. L’Italia controlla la situazione con grande facilità e nella ripresa arriva anche il 3-0: al 75′ Vincenzo Grifo concretizza un calcio di rigore e trova la sua doppietta personale. Nel finale il 4-0 di Orsolini su calcio di rigore. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Italia-Estonia 4-0.

Loading...

Loading...

VIDEO HIGHLIGHTS ITALIA-ESTONIA 4-0:

PRIMO GOL VINCENZO GRIFO (1-0):

GOL FEDERICO BERNARDESCHI (2-0):

SECONDO GOL VINCENZO GRIFO (3-0):

GOL ORSOLINI (4-0):

