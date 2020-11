VIDEO F1, GP Turchia 2020: gli highlights delle prove libere. Max Verstappen scatenato, ottimo Leclerc 2°. Pista molto scivolosa

Max Verstappen ha siglato il miglior tempo nelle seconde libere del GP di Turchia, davanti a un brillante Charles Leclerc e alle due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. L’olandese della Red Bull ha fatto vedere di essere particolarmente in palla e, dopo aver dominato le libere del mattino, nelle FP2 ha fermato il cronometro sul tempo di 1:28.330, staccando il monegasco della Ferrari di 401 millesimi, mentre i due alfiere della Stella a tre punte hanno accusato un ritardo rispettivamente di 575 e 850 millesimi.

Buoni segnali da parte della Rossa che con Charles ha messo in mostra un’ottima velocità di base sia sul giro singolo che sulla lunga durata. Prove, però, molto condizionate dalle temperature e da un asfalto molto scivoloso, reso tale anche dalla poco lungimirante idea dell’organizzazione di bagnare la pista prima delle prove libere, pensando che poi si sarebbe asciugata in fretta, pulendo dallo sporco la traiettoria.

Ottavo tempo per Sebastian Vettel, a oltre un secondo e mezzo da Verstappen, e preceduto da Alexander Albon (Red Bull), Daniil KVvyat (AlphaTauri) e Pierre Gasly (AlphaTauri). Il pilota italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) ha siglato il 13mo tempo. Di seguito gli highlights:

GLI HIGHLIGHTS DELLE PROVE LIBERE GP TURCHIA F1 2020





