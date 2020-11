VIDEO F1, Charles Leclerc: “Credo nel quarto posto nel Mondiale”

Oggi ha preso il via il weekend del GP della Turchia, round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Istanbul i team e i piloti lavoreranno per trovare la giusta messa a punto in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

In casa Ferrari, si cercherà di dar seguito alle ultime prestazioni nelle quali qualcosa di buono si è visto, anche se si è decisamente lontani dai traguardi che si vorrebbe raggiungere. Il quarto e il quinto posto del monegasco Charles Leclerc a Portimao e nel GP dell’Emilia-Romagna sono da accogliere col sorriso, ma senza però alcuna illusione di potersi avvicinare alla top-3. La SF1000, infatti, ha ancora tanti problemi sia in termini di potenza che di aerodinamica e l’obiettivo podio appare molto complicato, tenendo conto del grande campionato disputato dall’olandese Max Verstappen su Red Bull.

Loading...

Loading...

Tuttavia Leclerc qualche ambizione ce l’ha, ovvero quello di centrare il quarto nel Mondiale piloti. Il ragazzo nativo nel Principato è attualmente quinto con 85 punti a 10 lunghezze dall’australiano della Renault Daniel Ricciardo. Un piazzamento che potrebbe essere significativo viste le criticità. Di seguito le considerazioni del ferrarista:

VIDEO CHARLES LECLERC: “CREDO NEL QUARTO POSTO DEL MONDIALE”





giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse