VIDEO Ciclismo su pista, l’Italia conquista l’argento nell’inseguimento agli Europei: record nazionale!

L’Italia ha conquistato una spettacolare medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre femminile agli Europei di ciclismo su pista 2020. Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Martina Alzini e Vittoria Guazzini si sono scatenate a Plovdiv (Bulgaria) e hanno completato i 4 km con lo strepitoso tempo di 4:13.632, nuovo record italiano. Le azzurre hanno tenuto testa alla fortissima Gran Bretagna, capace di avvicinarsi a due decimi dal record del mondo (4:10.437). Di seguito il VIDEO con gli highlights della gara dell’Italia nell’inseguimento a squadre femminile.

VIDEO HIGHLIGHTS ARGENTO INSEGUIMENTO A SQUARE EUROPEI CICLISMO PISTA:

SUPER LE NOSTRE RAGAZZE! 🔥 🚴‍♀️ 🇮🇹 🥈 Argento nella finale dell’inseguimento a squadre

🚀 4:13.632 = nuovo record italiano nella specialità #EurosportCICLISMO | #EuroTrack20 pic.twitter.com/ou1l63iLVs — Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 12, 2020

Foto: Lapresse