VIDEO Champions League, Jurgen Klopp: “Atalanta squadra difficile da affrontare”

Domani, 3 novembre, sarà il grande giorno della sfida di Champions League tra Atalanta e Liverpool. Il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, nella consueta conferenza della vigilia ha parlato delle insidie che nasconde questo match. L’allenatore tedesco ha sottolineato quanto sia temibile la squadra di Gian Piero Gasperini per il suo modo di giocare e di stare in campo.

“L’Atalanta, visto ciò che hanno fatto negli ultimi anni, è una squadra che gioca bene e ben organizzata. È difficile affrontarla, assomiglia al Leeds. È un’ottima squadra, ha ottimi giocatori. Sono ben organizzati. Giocano in base al loro sistema, sanno tutti il ruolo loro. Utilizzano in maniera intelligente gli attaccanti. Gomez può andare dove vuole, è difficilissimo tenerlo. Gosens ad esempio gioca nella nazionale, ci sono tanti percorsi di sviluppo tra i vari giocatori nerazzurri. Non li conoscevo molto, ma so benissimo qual è stato il loro percorso. Mi diverto a guardarli, poi per loro non è stato facile giocare dopo la ripresa. Possiamo imparare molto da loro“.

VIDEO JURGEN KLOPP SUL MATCH CONTRO L’ATALANTA





Foto: Lapresse