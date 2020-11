Basket femminile: rinviata anche Costa Masnaga-Geas, permangono i casi di positività al Covid-19 in casa rossonera

Ancora troppi i casi di positività al Covid-19 all’interno dell’Allianz Geas Sesto San Giovanni. E così, dopo la partita disputata a ranghi che definire ridotti è anche poco contro la Dinamo Sassari e il rinvio della sfida contro Vigarano, anche la trasferta delle rossonere in casa della Limonta Costa Masnaga, prevista in origine per sabato, è rinviata.

Continua, dunque, l’ondata di rinvii causata dal coronavirus che sta coinvolgendo il campionato di Serie A1 femminile. Finora sono già cinque, con questa, le sfide che dovranno trovare una ricollocazione in calendario: Ragusa-Vigarano della 5a giornata, Vigarano-Geas, Sassari-Campobasso e Broni-Ragusa della 6a e appunto Costa Masnaga-Geas della 7a.

Loading...

Loading...

La squadra allenata da Cinzia Zanotti deve peraltro fare i conti con l’assenza di Sara Crudo, che proprio nella sfida tra Geas e Sassari si è procurata una lesione collaterale mediale di II-III grado al ginocchio destro, che difficilmente le permetterà di rimanere nella long list nella quale Lino Lardo l’aveva inserita per i prossimi due impegni della Nazionale nelle qualificazioni agli Europei 2021.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo