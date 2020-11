Champions League, Antonio Conte: “Il Real Madrid è una squadra forte, ci sarà da soffrire”

C’è grande attesa per il big match della terza giornata di Champions League tra Real Madrid e Inter. I nerazzurri giocheranno allo stadio intitolato ad Alfredo Di Stefano. Entrambe le squadra arrivano da un momento tutt’altro che esaltante visti i pareggi ottenuti nell’ultimo turno della massima competizione europea.

Nella consueta conferenza della vigilia Antonio Conte, come riporta Gazzetta, ha sottolineato che la gara di domani sarà molti complicata per la grande qualità sulla quale può contare il Real Madrid: “Il Real è forte, è una squadra costruita per vincere, lo dimostra la storia, cosa rappresenta la Champions per loro. In rosa hanno calciatori pluridecorati, non sarà certo una passeggiata. Ci sarà da soffrire, sicuro. Ma se saremo bravi a farlo, potremo toglierci delle soddisfazioni. Noi veniamo qui per portare avanti il nostro discorso, non ci metteremo in un angolo a prendere cazzotti sperando di mandarli ko con un colo colpo. Non avremo timore reverenziale“.

Sul grave problema cinismo, l’Inter nelle ultime gare ha costruito molto ma concretizzato molto poco, Conte ha risposto così: “Possiamo solo continuare in allenamento a creare delle situazioni, a tirare in porta, a trovare la freddezza per essere quanto più efficaci possibili. Ho parlato di cattiveria, discorso che vale per tutti. Segniamo tanto, comunque. E creiamo ancora di più: la proporzione tra quanto creiamo e il numero di reti è differente rispetto allo scorso anno“.

In passato proprio Conte è stato cercato dal Real Madrid ma sulla questione il tecnico nerazzurro chiarisce: “ In questo momento sono molto concentrato sull’Inter, ho iniziato un progetto qui e sono entusiasta, c’è una proprietà molto forte, stiamo creando qualcosa di importante. Sì, in passato c’è stata l’opportunità di essere allenatore, i tempi forse non maturi, ringrazio chi me l’aveva concessa quella opportunità“.

Foto: Lapresse