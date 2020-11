VIDEO Alexandra Trusova trionfa alla quarta tappa della Coppa Di Russia 2020. Riviviamo il programma libero

Alexandra Trusova ha vinto la quarta tappa della Coppa Di Russia 2020 di pattinaggio artistico staccando ufficialmente il pass per i Campionati Nazionali che andranno in scena nel mese di dicembre. L’allieva di Evgenii Plushenko è stata autrice di una mini rimonta dal secondo posto proponendo un programma votato all’attacco, impreziosito da due quadrupli di grande bellezza, il salchow eseguito in modo corretto dopo più di un anno e il lutz, oltre che da un quadruplo toeloop combinato con euler e triplo salchow; malgrado un arrivo più che problematico dal primo tentativo di quadruplo toeloop e una caduta nel rittberger agganciato al triplo lutz la nativa di Riazan ha ottenuto l’altissimo punteggio di 148.63, rifilando ben ventidue punti di distanza alla compagna di squadra Alena Kostornaia.

Riviviamo il programma libero della russa, interpretato sulle musiche de “Romeo and Juliet“.

IL VIDEO DEL PROGRAMMA LIBERO DI ALEXANDRA TRUSOVA ALLA QUARTA TAPPA DELLA COPPA DI RUSSIA

Foto: Valerio Origo