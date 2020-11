Pattinaggio artistico: Alexandra Trusova batte Alena Kostornaia e vince la quarta tappa della Coppa Di Russia 2020

Due su due per Alexandra Trusova. Dopo essersi imposta già nel secondo appuntamento di Mosca la regina dei quadrupli ha vinto anche la quarta tappa della Coppa Di Russia 2020, competizione locale di pattinaggio artistico in scena al Palazzo Del Ghiaccio di Kazan valida come evento di qualificazione ai Campionati Nazionali.

La nativa di Riazan, seconda dopo lo short, ha inaugurato la sua performance in modo ottimale, staccando per la prima volta in gara dopo più di un anno il quadruplo salchow, eseguito splendidamente, e atterrando subito dopo un ottimo quadruplo lutz. Andando avanti con la prova però le energie della russa sono iniziate a venire meno, motivo per cui la medaglia di bronzo continentale ha realizzato il primo quadruplo toeloop con un arrivo piegato a due piedi – recuperandolo successivamente in modo pulito agganciandolo con euler/triplo salchow – cadendo poi nel doppio rittberger pianificato triplo in combinazione con il triplo lutz; una prestazione comunque positiva per Trusova, anche se decisamente sacrificata nella prima parte da un punto di vista coreografico, valutata 171.21 (102.80,70.32) per 248.63.

A più di ventidue punti di distanza ha conquistato la seconda posizione Alena Kostornaia, atleta che per l’occasione ha sfoggiato il nuovo programma libero, in evidente fase di assemblaggio, interpretato su una selezione di musiche di Abel Korzeniowski. Strategia conservativa quella della Campionessa D’Europa in carica che non ha tentato neanche in questa occasione il triplo axel, faticando nuovamente nelle trottole e staccando salti di discreta qualità come il il triplo rittberger, due doppi axel, due tripli lutz (uno agganciato al solo doppio toeloop) e due tripli flip (uno chiamato sul quarto) combinati rispettivamente con il triplo toeloop e con euler il triplo salchow, elementi che le hanno consentito di raggiungere 148.16 (76.76, 72.40) per 226.31, punteggio con cui ha saputo tenere a a bada Maya Khromykh, terza con 135.83 (70.79, 67.04) per 212.72 rimasta leggermente attardata a causa di due cadute, rispettivamente nel quadruplo salchow (chiamato sottoruotato) e, in modo rocambolesco, nella sequenza coreografica.

In campo maschile vittoria netta per Evgeni Semenenko, bravo a difendere con le unghia e con i denti la prima piazza conquistata dopo lo short grazie a un segmento più lungo contraddistinto da un quadruplo salchow e due tripi axel, arginando con il totale di 264.38 la significativa rimonta di Andrei Mozalev che, con il miglior libero contrassegnato da due quadrupli toeloop e due tripli axel ha occupato la seconda posizione finale con 257.35 precedendo di dieci punti Makar Ignatov, terzo malgrado un libero viziato da più di una sbavatura con cui ha totalizzato 247.69.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

