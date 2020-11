Valentino Rossi in pista a Misano con la Ferrari 488: il Dottore si prepara per la 12 Ore del Golfo

Valentino Rossi è tornato in pista nella giornata odierna al volante della Ferrari 488 GT3 del team Kessel. Il Dottore si è cimentato in una sessione di guida sul tracciato di Misano, la sua pista di casa vista la grande vicinanza con Tavullia. Il numero 46 è tornato da Portimao, dove domenica ha corso il GP del Portogallo (ultima gara del Mondiale MotoGP 2020), ha cambiato il casco e dalle due ruote è passato alle quattro ruote. Il 41enne è davvero instancabile e non conosce limiti quando si ha a che fare col motorsport. Il motivo del suo impegno su una’automobile è presto detto: Valentino Rossi si sta preparando per la 12 Ore del Golfo, che andrà in scena a gennaio 2021 (è stata posticipata di un mese rispetto alla sua tradizionale collocazione in calendario a causa dell’emergenza sanitaria).

Il nove volte Campione del Mondo è reduce dalla sua peggiore stagione in carriera nel Motomondiale: 15mo in classifica generale con appena 66 punti all’attivo e un solo podio conquistato, cinque gare non terminate a causa di cadute o problemi tecnici, a cui si aggiungono le due non disputate a causa della positività al Covid-19. In occasione della 12 Ore del Golfo, che si correrà sul circuito del Sakhir in Bahrain, l’alfiere della Yamaha Petronas (correrà con questa squadra nel Mondiale MotoGP 2021), verrà affiancato dal fratello Luca Marini, neo promosso in MotoGP con la Ducati Avintia. Accanto ai due centauri ci sarà anche lo storico amico Alessio Salucci.

Lo scorso anno Valentino Rossi conquistò la vittoria di classe in Pro-Am e fu terzo in assoluto nella 12 Ore del Golfo, ma si corse sulla pista di Yas Marina ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Il Dottore inizierà così il 2021 con una macchina, per poi tornare in MotoGP accanto a Franco Morbidelli. Luca Marini farà il salto di categoria dopo essersi distinto in Moto2, dove ha chiuso al secondo posto nella classifica iridata alle spalle di Enea Bastianini (suo futuro compagno nella classe regina).

