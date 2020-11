Valentino Rossi correrà la 12 Ore del Golfo. Il Dottore guiderà una Ferrari 488

Valentino Rossi correrà la 12 Ore del Golfo il prossimo mese di gennaio. Il Dottore tornerà a disputare questa corsa endurance in Bahrain e si cimenterà in una nuova 12 Ore, dopo che lo corso anno si era cimentato in quella disputata sul tracciato di Abu Dhabi. Il nove volte Campione del Mondo sarà al volante di una Ferrari 488 GT3 e verrà affiancato dal fratello Luca Marini, neo promosso in MotoGP con la Ducati Avintia. Accanto ai due centauri ci sarà anche lo storico amico Alessio Salucci.

Lo scorso anno Valentino Rossi conquistò la vittoria di clase in Pro-Am e fu terzo in assoluto, in questa occasione la corsa è stata spostata da Yas Marina al Sakhir ed è stata posticipata di un mesetto a causa dell’emergenza sanitaria. Il Dottore inizierà così il 2021 con una quattro ruote, per poi tornare in MotoGP con la nuova squadra Yamaha Petronas accanto a Franco Morbidelli. Luca Marini farà il salto di categoria dopo essersi distinto in Moto2 (è ancora in lotta per il titolo iridato).

Foto: Lapresse