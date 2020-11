Valencia-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2020-2021: orario, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 6 ottobre, andrà in scena il match tra Valencia e Olimpia Milano, incontro valido per la settima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orario e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

L’Olimpia Milano ritorna a giocare sul palcoscenico europeo a distanza di tre settimane dall’ultima apparizione: l’ultima partita disputata dalla formazione lombarda è datata 16 ottobre ed è un dolce ricordo per i tifosi delle Scarpette Rosse, impostesi per 78-70 contro il Real Madrid grazie a una grandiosa rimonta guidata da un eccezionale Sergio Rodriguez. In Serie A l’Armani Exchange ha continuato a mostrare la propria forza: 6-0 il record dei meneghini, considerati legittimamente la grande favorita per la vittoria del titolo italiano. Valencia, invece, ha ottenuto tre successi e incassato due ko, l’ultimo dei quali risale alla scorsa settimana sul campo del CSKA Mosca (84-75).

Loading...

Loading...

La palla a due tra Valencia e Olimpia Milano è fissata alle ore 21.00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, e sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player e su Sky Go. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport, invece, ve ne offrirà la Diretta Live testuale, garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

VALENCIA-OLIMPIA MILANO: ORARIO, TV E STREAMING

Venerdì 6 novembre

Ore 21.00: Valencia – Olimpia Milano

Diretta tv – Eurosport 2

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo