Tyson-Jones in tv: orario, programma, streaming. Come vedere il ritorno di Iron Mike

Mike Tyson e Roy Jones Jr. si affronteranno sabato 28 novembre (attorno alle ore 05.00 di domenica mattina in Italia). Sarà lo Staples Center di Los Angeles (USA) a ospitare uno degli incontri di boxe più attesi dell’anno: non ci saranno cinture titolate in palio, ma si fronteggeranno due autentiche icone che hanno segnato la storia del pugilato. Si tratterà di un incontro di esibizione tra due ultra cinquantenni, sono vietati colpi duri e la contesa verrà interrotta in caso di sangue copioso, ma i due sfidanti promettono scintille nel corso degli otto round da otto minuti ciascuno.

Il ribattezzato Iron Mike tornerà sul ring ad addirittura 15 anni di distanza dalla sua ultima apparizione e a 54 anni suonati proverà a regalare un nuovo brivido, visto anche l’eccellente stato di forma assicurato da allenamenti massacrati tenuti negli ultimi mesi. Lo statunitense fronteggerà un suo connazionale di 51 anni, si tratterà di un confronto tra due ex Campioni del Mondo dei pesi massimi e ne vedremo sicuramente delle belle. Come poter vedere il ritorno di Iron Mike in diretta tv? Il match sarà visibile su Sky Prima Fila in pay-per-view, bisognerà dunque pagare un biglietto al costo di 9,99 euro per gustarsi il confronto.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Mike Tyson vs Roy Jones Jr., match di boxe in programma nella notte italiana tra sabato 28 e domenica 29 novembre. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Triller e su Sky Prima Fila, esclusivamente in pay per view. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta (gratuita) per non perdervi davvero nulla.

MIKE TYSON vs ROY JONES JR: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

Riportiamo programma e orario italiano, a Los Angeles sono indietro nove ore rispetto a noi.

DOMENICA 29 NOVEMBRE:

Attorno alle ore 05.00-06.00 Mike Tyson vs Roy Jones Jr.

COME VEDERE MIKE TYSON vs ROY JONES JR IN DIRETTA TV E STREAMING?

L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Prima Fila. Si tratterà di una pay per view al costo di 9,99 euro. Accesso alla diretta dell’evento (ore 03.00 nella notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre) oltre all’accesso alle repliche sul canale Sky Sport 262 dal 29 novembre al 2 dicembre (alle ore 12.00, 15.00, 18.00, 21.00). Disponibile anche l’acquisto su Sky On demand (sempre al costo di 9.99 €).

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Triller. Si tratterà di una pay per view: per vedere l’incontro bisognerà pagare 23,99 dollari (circa 20,15 euro). Questo il sito di riferimento: https://tysonontriller.com/.

OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta (gratuita) per non perdervi davvero nulla.

Foto: Shutterstock