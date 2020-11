Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei 2022 basket: dove vederla in tv e streaming. Orario e programma

Domani, sabato 28 novembre, l’Italia tornerà in campo per le Qualificazioni agli Europei 2022 di basket. Si giocherà nella bolla di Tallinn, che è stata appositamente predisposta dalla FIBA per garantire lo svolgimento di questi incontri: l’avversaria di domani sarà la Macedonia del Nord. Andiamo a scoprire orario e programma della partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà possibile vederla in tv e streaming.

L’Italia è inserita nel gruppo B insieme a Russia, Estonia e Macedonia. Nei primi due match disputati a febbraio la Nazionale allenata da Meo Sacchetti ha vinto e convinto, superando russi ed estoni e prendendosi così il primo posto nel girone. Ultimo posto, invece, per la cenerentola Macedonia del Nord, che ha rimediato due ko nelle prime due uscite di queste qualificazioni. La situazione è quindi di grande comfort per l’Italia, che avrà quindi l’occasione di lanciare per la prima volta debuttanti come Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Davide Moretti, Alessandro Pajola e Andrea Pecchia. Ricordiamo, inoltre, che il percorso di qualificazione è una pura formalità per gli azzurri, dal momento che un pass per la massima rassegna continentale è già assicurato in quanto l’Italia sarà uno dei paesi ospitanti dell’edizione 2022.

La palla a due tra Italia e Macedonia del Nord è fissata per le ore 15.00. Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Arena (canale 204 di Sky) e sarà visibile anche in streaming su Sky Go. OA Sport, invece, ve ne offrirà la Diretta Live testuale, garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD: ORARIO, TV E STREAMING

Sabato 28 novembre

Ore 15.00: Italia – Macedonia del Nord

Diretta tv – Sky Sport Arena

Diretta streaming – Sky Go

Diretta Live testuale – OA Sport

Credit: Ciamillo