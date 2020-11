Sci di fondo oggi, Sprint Ruka 2020: orari, tv, programma, streaming, pettorali di partenza

Lo sci di fondo oggi, venerdì 27 novembre, vedrà scattare la Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia: a Ruka si terrà l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che metterà in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che saranno dimezzati per la sprint odierna, in tecnica classica.

Saranno sette gli italiani in gara: tra gli uomini al via Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Maicol Rastelli, tra le donne Greta Laurent, Lucia Scardoni e Anna Comarella. Le qualificazioni scatteranno alle ore 10.00 italiane, mentre le fasi finali partiranno alle ore 12.30 italiane.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con gli orari italiani della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci di fondo a Ruka (Finlandia).

PROGRAMMA 27 NOVEMBRE SCI DI FONDO 2020

Venerdì 27/11/2020

10.00 Qualificazioni sprint TC femminile e maschile

12.30 Finali Sprint TC femminile e maschile

Diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

ORDINE DI PARTENZA QUALIFICAZIONI FEMMINILI

1 RAZYMOVA Katerina CZE

2 PARMAKOSKI Krista FIN

3 WENG Tiril Udnes NOR

4 FAEHNDRICH Nadine SUI

5 DIGGINS Jessie USA

6 KYLLOENEN Anne FIN

7 ANDERSSON Ebba U23 SWE

8 CALDWELL HAMILTON Sophie USA

9 WENG Heidi NOR

10 HENNIG Katharina GER

11 NISKANEN Kerttu FIN

12 RIBOM Emma U23 SWE

13 BRENNAN Rosie USA

14 LAMPIC Anamarija SLO

15 DAHLQVIST Maja SWE

16 NEPRYAEVA Natalia RUS

17 SVAHN Linn U23 SWE

18 STADLOBER Teresa AUT

19 KARLSSON Frida U23 SWE

20 KALVAA Anne Kjersti NOR

21 SUNDLING Jonna SWE

22 LUNDGREN Moa U23 SWE

23 JOHAUG Therese NOR

24 van der GRAAFF Laurien SUI

25 STENSETH Ane Appelkvist NOR

26 LAURENT Greta ITA

27 JANATOVA Katerina U23 CZE

28 SVENDSEN Anna NOR

29 STUPAK Yulia RUS

30 SCARDONI Lucia ITA

31 DYVIK Anna SWE

32 KERN Julia U23 USA

33 MYHRVOLD Mathilde U23 NOR

34 SORINA Tatiana RUS

35 KREHL Sofie GER

36 WENG Lotta Udnes NOR

37 BERANOVA Tereza U23 CZE

38 GIMMLER Laura GER

39 MATSOKINA Hristina U23 RUS

40 LYLYNPERA Katri FIN

41 HERRMANN Nadine GER

42 MONONEN Laura FIN

43 UNTERWEGER Lisa AUT

44 JOENSUU Jasmi FIN

45 CARL Victoria GER

46 HYNCICOVA Petra CZE

47 CLAUDEL Delphine FRA

48 NOVAKOVA Petra CZE

49 SWIRBUL Hailey U23 USA

50 SKINDER Monika U23 POL

51 OLKKONEN Tiia U23 FIN

52 EIDUKA Patricija U23 LAT

53 AMUNDSEN Hedda Oestberg U23 NOR

54 FINK Pia GER

55 FOSSESHOLM Helene Marie U23 NOR

56 KALETA Weronika U23 POL

57 ZHAMBALOVA Alisa RUS

58 ALAKOSKI Anni U23 FIN

59 OGDEN Katharine U23 USA

60 SMIRNOVA Ekaterina RUS

61 KIRPICHENKO Yana RUS

62 COMARELLA Anna U23 ITA

63 MATINTALO Johanna FIN

64 UDRAS Johanna YC EST

65 PATTERSON Caitlin USA

66 ISHIDA Masako JPN

67 KOBIELUSZ Magdalena U23 POL

68 KAMINSKA Valentyna UKR

69 UUSTALU Aveli U23 EST

70 KROL Yuliia U23 UKR

71 SAAPUNKI Susanna FIN

72 ILIC Anja U23 SRB

73 ANTSYBOR Maryna UKR

74 PIIPPO Eveliina U23 FIN

75 ROPONEN Riitta-Liisa FIN

76 UREVC Eva SLO

ORDINE DI PARTENZA QUALIFICAZIONI MASCHILI

1 PELLEGRINO Federico ITA

2 YAKIMUSHKIN Ivan RUS

3 CHANAVAT Lucas FRA

4 PARISSE Clement FRA

5 RETIVYKH Gleb RUS

6 VALNES Erik NOR

7 IVERSEN Emil YC NOR

8 KRUEGER Simen Hegstad NOR

9 GOLBERG Paal NOR

10 BOLSHUNOV Alexander RUS

11 HOLUND Hans Christer NOR

12 SKAR Sindre Bjoernestad NOR

13 NISKANEN Iivo FIN

14 COLOGNA Dario SUI

15 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR

16 HYVARINEN Perttu FIN

17 ROETHE Sjur NOR

18 HAEGGSTROEM Johan SWE

19 de FABIANI Francesco ITA

20 MELNICHENKO Andrey RUS

21 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR

22 JOUVE Richard FRA

23 YOUNG Andrew GBR

24 HEDIGER Jovian SUI

25 MAEKI Joni FIN

26 GRATE Marcus SWE

27 JAY Renaud FRA

28 HAKOLA Ristomatti FIN

29 RASTELLI Maicol ITA

30 CHAUVIN Valentin FRA

31 VUORINEN Lauri FIN

32 SUHONEN Verneri U23 FIN

33 SVENSSON Oskar SWE

34 BOLGER Kevin USA

35 HANNEMAN Logan USA

36 NOVAK Michal CZE

37 PECHOUSEK Jan U23 CZE

38 LAMPIC Janez SLO

39 VOKUEV Ermil RUS

40 SELLER Ludek CZE

41 KILP Marko YC EST

42 HAMILTON Simeon USA

43 STAREGA Maciej POL

44 EISENLAUER Sebastian GER

45 LEPISTO Lauri FIN

46 SCHUMACHER Gus U23 USA

47 BURY Kamil POL

48 SEMIKOV Ilia RUS

49 SCHOONMAKER James Clinton U23 USA

50 MIKKONEN Juho FIN

51 BACKSCHEIDER Adrien FRA

52 POIKKIMAKI Miska U23 FIN

53 TOENSETH Didrik NOR

54 RUEESCH Jason SUI

55 HARATYK Mateusz U23 POL

56 BURY Dominik POL

57 SALVADORI Giandomenico ITA

58 KORGE Kaarel Kasper EST

59 POROSHKIN Ilia RUS

60 MARKUN Luka U23 SLO

61 VUORELA Markus FIN

62 EKSTROEM Axel SWE

63 KRASOVSKYI Oleksii UKR

64 POROMAA William U23 SWE

65 ANTOLEC Kacper POL

66 KLEE Beda SUI

67 BELOV Evgeniy RUS

68 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL

69 PEREKHODA Ruslan UKR

70 MUSGRAVE Andrew GBR

71 BAUMANN Jonas SUI

72 FELLNER Adam CZE

73 EINARSSON Snorri Eythor ISL

74 BOEGL Lucas GER

75 CHERVOTKIN Alexey RUS

76 BABA Naoto JPN

77 MOCH Friedrich U23 GER

78 DRAHUN Dmytro U23 UKR

79 STROLIA Tautvydas YC LTU

80 LAPALUS Hugo U23 FRA

81 PAARSON Kaspar EST

82 DOBLER Jonas GER

83 KATZ Andreas GER

84 NOTZ Florian GER

85 KOIVISTO Petteri FIN

86 IKONEN Joel FIN

87 PATTERSON Scott USA

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse