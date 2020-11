Triathlon, World Cup Valencia 2020: saranno cinque gli italiani in gara nell’ultima prova stagionale

Il triathlon vedrà concludersi la stagione 2020 con una tappa della World Cup, la terza dopo la ripartenza: dopo le prove di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, e di Arzachena, in Sardegna, l’ultima recita si terrà a Valencia, in Spagna, sabato 7 novembre. Alle ore 14:15 gara femminile, alle ore 16:45 competizione maschile.

Per le due gare individuali, che si disputeranno su distanza sprint, saranno in gara cinque azzurri: risultano iscritti Alessandro Fabian, Delian Stateff e Gianluca Pozzatti tra gli uomini, e Verena Steinhauser e Beatrice Mallozzi tra le donne. I principali nomi stranieri al momento inseriti nelle liste di partenza tra i 60 uomini sono quelli del francese Vincent Luis e del britannico Alistair Brownlee, mentre tra le 60 donne spicca il quello della statunitense Katie Zaferes.

ITALIANI IN STARTLIST WORLD CUP VALENCIA 2020

Alessandro Fabian

Delian Stateff

Gianluca Pozzatti

Verena Steinhauser

Beatrice Mallozzi

Foto: LaPresse