Triathlon, si è conclusa la stagione internazionale 2020: il bilancio degli azzurri

Il triathlon ha concluso la stagione internazionale 2020 con la tappa della World Cup di Valencia, disputata sabato scorso: dopo l’emergenza sanitaria erano stati assegnati i titoli mondiali individuali (su distanza sprint) ed a staffetta nell’unica tappa delle World Series rimasta in calendario, poi sono state disputate tre tappe di World Cup.

Se nella rassegna iridata l’Italia non ha brillato (decimo posto in staffetta unico piazzamento degno di nota), gli azzurri si sono riscattati nelle gare successive, iniziando dalla prova di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, su distanza olimpica, dove è arrivata la prima top ten, grazie all’ottava posizione di Verena Steinhauser.

Il momento più alto però è arrivato ad ottobre, ad Arzachena, in Sardegna, in una sprint: terza posizione per Verena Steinhauser, quinto posto di Angelica Olmo, mentre Beatrice Mallozzi è rimasta di poco fuori dalla top ten, ma l’azzurra si è migliorata a Valencia, in Spagna, nella sprint che le ha consegnato il quinto posto finale, proprio davanti a Verena Steinhauser.

Nella stessa prova è arrivato anche il nono posto di Gianluca Pozzatti, sicuramente il più brillante tra gli azzurri nelle gare internazionali in questo 2020, dato che non va dimenticato che a marzo, prima dello stop per l’emergenza sanitaria, si era classificato decimo nella sprint inaugurale della World Cup andata in scena a Mooloolaba, in Australia.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse