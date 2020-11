Tri Nations 2020, Australia-Nuova Zelanda: sarà terzo successo All Blacks?

Si conclude sabato a Brisbane la lunga sfida tra Wallabies e All Blacks, con il quarto match valido per la Bledisloe Cup, già assegnata agli ospiti, e secondo scontro di questo Tri Nations 2020, con l’assenza del Sudafrica. Bledisloe Cup già vinta dalla Nuova Zelanda, che ha dominato le ultime due partite, dopo il pari nel primo match. L’Australia, invece, vuole trovare l’orgoglio per ribaltare un’inferiorità palese nelle ultime due sfide di questo autunno ovale.

In casa Wallabies la novità più interessante è l’arrivo di Reece Hodge a numero 10, al posto di Noah Lolesio, con coach Rennie che deve già rinunciare ai due “titolari”, cioè James O’Connor e Matt To’omua. Tante, però, le novità nella linea arretrata, con gli ingressi di Hunter Paisami, Tom Banks e Tom Wright. In mischia, invece, i cambi riguardano le selezioni della seconda linea Rob Simmons e del flanker Lachie Swinton.

Tante le novità anche in casa All Blacks, con l’esordio più atteso che è quello di Akira Ioane in terza linea. Altri tre giocatori cercheranno di conquistare il primo cap partendo dalla panchina e sono il tallonatore Asafo Aumua, il pilone Cullen Grace e il trequarti Will Jordan. Le altre novità riguardano comunque giocatori esperti, con Ian Foster che effettua un forte turnover in vista anche dei prossimi impegni nel torneo.

