Tour de France 2021, Mathieu van der Poel: “Punto a una vittoria di tappa, le prime frazioni sono molto adatte a me”

Mathieu van der Poel farà il suo esordio in un grande giro al Tour de France 2021. L’Alpecin-Fenix, sodalizio per il quale è tessarato il vincitore dell’ultimo Giro delle Fiandre, infatti, ha vinto la classifica delle professional e si è guadagnato il diritto di partecipare a qualsiasi gara World Tour esso voglia. Il neerlandese, che prenderà poi parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dunque, ha già annunciato la sua partecipazione alla Grande Boucle ove punta a rifinire la condizione in vista dei Giochi.

Ai microfoni di Sporza, van der Poel ha commentato il percorso del Tour de France 2021 presentato ieri e parlato di quali saranno i suoi obiettivi alla Grande Boucle. Queste le sue parole: “Per ora non ho ancora guardato molto attentamente il percorso del Tour, ma da quel che ho visto ci sono molte tappe adatte a me nella prima settimana. Mi piacerebbe indossare la maglia gialla nel primi giorni, ma tutti vorranno farlo e non sarà facile. Anche la maglia verde può essere un obiettivo concreto, ma bisogna vedere come sarò posizionato nella graduatoria dopo la prima settimana. Se avrà chance concrete ci proverò. Ad ogni modo, sarei felice già con una vittoria di tappa“.

Foto: Lapresse