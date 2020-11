Pianificazione e ripartenza sono le parole d’ordine del tiro a volo in vista dell’anno prossimo. Mentre un terribile 2020 sta piano piano volgendo al termine, l’ISSF e le varie Federazioni affiliate all’organizzazione centrale mondiale stanno cercando di improntare il calendario internazionale 2021 di trap e skeet, le specialità olimpiche del tiro a volo.

Sono ben 10 gli appuntamenti che si proveranno a mettere in agenda, con la seguente suddivisione: 5 tappe di Coppa del Mondo (Il Cairo, Nuova Delhi, Changwon, Lonato del Garda in Italia, e Baku), 1 finestra riservata ai Campionati Continentali (per l’Italia il riferimento saranno gli Europei di Osjiek in Croazia), 2 prove di Coppa del Mondo riservati agli juniores (Suhl e Almaty), il Campionato del Mondo juniores (Las Palmas) e ovviamente il clou con i Giochi Olimpici di Tokyo.

Il tutto dovrebbe cominciare il 22 febbraio – condizionale d’obbligo – per poi concludersi il 10 ottobre. Di seguito la tabella esplicativa.

Tiro a volo: programma e date del calendario internazionale 2021



Foto: ISSF