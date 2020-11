Tiro a segno: Sara Costantino firma il record italiano femminile di P10

In casa Italia si riparte, verso un futuro che ci si auspica sia pieno di gare e di ottime prestazioni, da un grande risultato. Sara Costantino infatti, atleta della nazionale azzurra di tiro a segno, ha fatto registrare il nuovo record italiano di pistola ad aria compressa, dalla distanza di 10m.

Con il punteggio di 580/600 la shooter calabrese, nell’ambito della terza gara federale di questo tribolato 2020, che a metà dicembre dovrebbe riuscire sportivamente a concludersi con la disputa (a Roma) dei Campionati Italiani Assoluti, è andata a ritoccare il suo precedente primato, che la vedeva aver totalizzato – qualche anno fa – uno score di 576/600.

Loading...

Loading...

Il miglioramento di 4 punti porta quindi Sara Costantino in una nuova dimensione, che vedremo se sarà in grado di confermare anche nelle successive gare. Qualora dovesse riuscirci con costanza, in vista del 2021 l’Italia avrebbe un’altra carta da giocarsi nel tentativo di ampliare il suo contingente di atleti qualificati (attualmente composto da 5 rappresentanti nel tiro a segno, ndr) verso le Olimpiadi di Tokyo, che restano il grande obiettivo della disciplina di precisione per il prossimo anno.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UITS