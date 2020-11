Sport in tv oggi (lunedì 16 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una nuovo giornata di sport riparte in questo lunedì 16 novembre e i fari saranno puntati su Londra, dove andrà in scena la seconda giornata del round robin delle ATP Finals 2020. Scenderà in campo anche il n.1 del mondo Novak Djokovic che affronterà l’argentino Diego Schwartzman e i pronostici saranno tutti dalla sua parte. Nole ha nel proprio obiettivo quello di imporsi e il primo match contro il sudamericano è una tappa obbligata da affrontare con successo. Di scena poi a Budapest anche la seconda sessione della seconda semifinale dell’International Swimming League, che definirà il quadro delle finaliste. Di seguito la programmazione:

PROGRAMMA SPORT IN TV (LUNEDI’ 16 NOVEMBRE)

15.00 TENNIS (ATP Finals 2020) – Novak Djokovic vs Diego Schwartzman – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

18.00 Nuoto (International Swimming League 2020) – Seconda semifinale (seconda sessione) – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

21.00 TENNIS (ATP Finals 2020) – Daniil Medvedev vs Alexander Zverev – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

