Tiro a segno: la situazione verso i Campionati Italiani Assoluti

Qual è la situazione del tiro a segno nazionale in vista dei Campionati Italiani Assoluti di questo tormentatissimo 2020? In questo momento ci sono vari scenari sul tavolo: proviamo a fare luce per capire come potrebbe evolversi la situazione autunnale intorno alle manifestazioni nostrane.

Dopo il DPCM

Il tiro a segno, catalogato come sport individuale, non è stato minimamente intaccato dall’ultimo DPCM, che si è concentrato invece sugli sport di squadra e di contatto; ragion per cui la UITS può comunque proseguire le sue “manovre organizzative” verso la fine dell’anno.

Le date

Al momento, con sedi “da definire”, in calendario vi sono i Campionati juniores, ragazzi e allievi ed il Campionato giovanissimi – in programma dal 3 al 6 dicembre 2020 – e i Campionati Italiani Assoluti seniores, master e para – in agenda dal 10 al 13 dicembre 2020.

I possibili sviluppi

Molto dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane e dalla traiettoria che la curva epidemiologica prenderà nel nostro Paese. Al momento comunque, gli eventi sopra indicati rimangono in calendario.

Foto: UITS