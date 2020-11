Thomas Bach: “Incoraggio i partecipanti alle Oimpiadi a vaccinarsi. Vogliamo convincere gli atleti ad accettarlo”

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state rinviate al prossimo anno a causa della pandemia. La speranza è che i Giochi riescano ad andare regolarmente in scena dal 23 luglio all’8 agosto, ma naturalmente si naviga a vista considerando l’emergenza sanitaria con cui tutto il mondo si trova a fare i conti. Thomas Bach, Presidente del CIO, è in viaggio in Giappone e ha fatto visita alla capitale, per incontrare gli organizzatori e le autorità locali. Il messaggio del numero 1 dello sport mondiale è stato molto chiaro: “Incoraggio tutti i partecipanti all’Olimpiade e gli spettatori a vaccinarsi – se nel frattempo un vaccino dovesse diventare disponibile – per presenziare ai Giochi del prossimo anno”. Bach ha inoltre aggiunto che un “ragionevole numero” di spettatori dovrebbe essere in grado di presenziare agli eventi sportivi, a prescindere dal vaccino.

Il Presidente del CIO non ha usato giri di parole: “Vogliamo convincere quanti più atleti stranieri possibile ad accettare il vaccino”. Lo scorso mese la commissione atleti aveva chiesto a Bach se ci sarebbe stato un obbligo di vaccinazione per gli atleti ed egli aveva risposto: “Non siamo ancora a questo punto. Ogni atleta dovrebbe guardare ai suoi colleghi e prendere in considerazione il vaccino perché la vaccinazione non è solo una misura individuale ma una protezione per la comunità e io penso che ognuno di noi ha una responsabilità in questa crisi nei confronti di tutte le persone che ci circondano”.

