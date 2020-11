Scherma, Ruben Limardo: da Campione Olimpico a rider. Consegna cibo in bicicletta e sogna Tokyo 2021

Ruben Limardo è stato Campione Olimpico nella spada a Londra 2012 e ha vinto l’argento ai Mondiali 2018. Il venezuelano è indubbiamente uno degli atleti di riferimento nell’universo della scherma, ma naturalmente il rinvio delle Olimpiadi a causa dell’emergenza sanitaria e l’assenza di gare internazionali ha inciso sulla sua vita da atleta.

Il 35enne, infatti, continua ad allenarsi e ha messo il mirino sui Giochi, ma contemporaneamente sta facendo il rider. Sì, un Campione Olimpico sta svolgendo la mansione di fattorino in questo particolare momento. A Lodz (Polonia) pedala sulla sua bicicletta, consegnando cibo al mattino: in Venezuela è un idolo nazionale (secondo atleta nella storia a vincere un oro a cinque cerchi), ora è lontano 9000 chilometri dalla sua Patria e lavora per Uber Eats, come riporta Il Giornale.

Limardo, che risponde a una dozzina di ordini al giorno, non si lamenta e anzi si è detto grato per avere un lavoro, vista l’emergenza sanitaria con cui il mondo si trova costretto a fare i conti. Lo spadista ha dichiarato: “Senza sponsor e senza rimborsi spese, dobbiamo inventarci qualcosa per tirare avvanti e quello del ridere è un lavoro come un altro. Non lo faccio solo io, ma praticamente tutti i miei compagni di squadra. Quanto pedalo? Una media di 50 km al giorno“. E dopo queste fatiche al pomeriggio ci si allena, con grande entusiasmo: “Ogni volta che faccio una consegna dico a me stesso che anche questo mi aiuterà a ottenere la medaglia che sogno di conquistare ai Giochi di Tokyo“.

Foto: Lapresse