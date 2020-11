Sport in tv oggi (martedì 17 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi martedì 17 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Entrano nel vivo le ATP Finals di tennis con due incontri avvincenti: Rafael Nadal affronterà Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas se la dovrà vedere con Andrey Rublev. Tanto calcio con la Nations League (spicca un avvincente Spagna-Germania), spazio anche all’Eurolega di baset. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 17 novembre e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (17 NOVEMBRE): PROGRAMMA E ORARI

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE:

10.00 TENNIS – Challenger Ortisei, primo turno (diretta streaming su ATP Challenger)

14.00 CALCIO (amichevole) – Qatar-Corea del Sud

14.00 SNOOKER – Home Nations Series (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

15.00 TENNIS (ATP Finals, fase a gironi) – Rafael Nadal vs Dominic Thiem (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

15.00 CALCIO (amichevole) – Uzbekistan-Iraq

15.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Genova-Catania

17.30 CALCIO (amichevole) – Arabia Saudita-Giamaica

18.00 BASKET (Eurolega) – Zenit San Pietroburgo-Khimki Mosca (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

18.30 BASKET (Eurolega) – Anadolu Efes-Bayern Monaco (diretta streaming su Eurosport Player)

19.00 BASKET (Eurolega) – Zalgiris Kaunas-CSKA Mosca (diretta streaming su Eurosport Player)

19.45 HOCKEY GHIACCIO (Hockey League) – Bratislava-Bolzano

20.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Quattro partite: Eboli-Acqua & Sapone, Lido di Ostia-Avellino, Padova-Signor Prestito, Real San Giuseppe-Aniene

14.00 SNOOKER – Home Nations Series (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

20.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Gherdeina-Cortina

20.30 BASKET (Eurolega) – Baskonia-Fenerbahce (diretta streaming su Eurosport Player)

20.45 CALCIO (Nations League, League A) – Spagna-Germania (diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Mediaset Play)

20.45 CALCIO (Nations League, League A) – Tre partite: Croazia-Portogallo, Francia-Svezia, Svizzera-Ucraina

20.45 CALCIO (Nations League, League C) – Due partite: Lussemburgo-Azerbaijan, Montenegro-Cipro

20.45 CALCIO (Nations League, League D) – Tre partite: Andorra-Lettonia, Gibilterra-Liechtenstein, Malta-Far Oer

21.00 CALCIO (amichevole) – Giappone-Messico

21.00 BASKET (Eurolega) – Valencia-Panathinaikos (diretta streaming su Eurosport Player)

21.00 TENNIS (ATP Finals, fase a gironi) – Stefanos Tsitsipas vs Andrey Rublev (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

22.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2022) – Due partite: Ecuador-Colombia, Venezuela-Cile (diretta streaming su Como TV)

