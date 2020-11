Tennistavolo, i ranking mondiali aggiornati. Debora Vivarelli l’unica italiana tra le prime cento

Sono stati rilasciati il 4 novembre, per la prima volta dopo lo stop per la pandemia, i ranking mondiali aggiornati di tennistavolo: c’è una sola italiana tra le prime 100 al mondo, ovvero Debora Vivarelli, che si attesta in 72ma posizione, mentre è al numero 115 Giorgia Piccolin. Tra gli uomini invece è a ridosso dei 100 Niagol Stoyanov, 103°, mentre è 126° Mihai Bobocica. Queste classifiche non tengono conto dei tornei internazionali disputati nelle settimane seguenti, che verranno conteggiati nelle nuove classifiche che saranno diramate l’1 dicembre.

Ranking singolare maschile (Top 10 + italiani)

1 FAN Zhendong 17915

2 XU Xin 17260

3 MA Long 15525

4 HARIMOTO Tomokazu 13245

5 LIN Gaoyuan 13240

6 CALDERANO Hugo 12315

7 LIN Yun-Ju 12160

8 LIANG Jingkun 11205

9 FALCK Mattias 11065

10 BOLL Timo 10910

103 STOYANOV Niagol 3615

126 BOBOCICA Mihai 3110

162 MUTTI Leonardo 2570

250 PICCOLIN Jordy 1510

264 PINTO Daniele 1425

380 MUTTI Matteo 840

466 CHEN Shuainan 595

537 PICIULIN Gabriele 460

586 BACIOCCHI Alessandro 405

647 RECH DALDOSSO Marco 340

647 ROSSI Carlo 340

882 AMATO Antonino 180

882 MASSARELLI Maurizio 180

1061 DI MARINO Alessandro 120

1173 PUPPO Andrea 85

1277 OYEBODE John 60

1535 GUARNIERI Alessandro 5

Ranking singolare femminile (Top 10 + italiane)

1 CHEN Meng 17915

2 ITO Mima 15440

3 SUN Yingsha 15165

4 LIU Shiwen 13725

5 WANG Manyu 13640

6 DING Ning 13450

7 ZHU Yuling 13240

8 CHENG I-Ching 11455

9 FENG Tianwei 11100

9 ISHIKAWA Kasumi 11100

72 VIVARELLI Debora 4200

115 PICCOLIN Giorgia 3143

176 COLANTONI Chiara 2115

187 LAURENTI Jamila 1915

274 LI Xiang 1075

294 LE Thi Hong Loan 973

472 MOSCONI Veronica 467

941 MONFARDINI Gaia 85

990 TAN Wenling 60

